TALVEPIMEDUSE VASTU: mahlane valge kala õhetava herne-oasalatiga 

Kuigi kiirelt pannil jumet saanud kala on ülihea, on selle roa staar hoopis soe herne-oasalat, millele annavad suurepärase maitsenüansi pesto ja värskelt hakitud münt, täites köögi ka imelise lõhnaga.

Valmista rooga nii:

1. Keeda herneid ja ube väheses vees u 3 minutit. Nõruta need ja loputa sõelal külma vee all – nii jäävad kaunviljad erkrohelised. Jäta need hetkeks potti ootele.

2. Prae pannil või sees kala mõlemalt poolt kuldpruuniks ja maitsesta soola-pipraga.

3. Samal ajal sega herneste ja ubadega potis hakitud münt ja pesto ning kuumuta kiirelt läbi.

4. Serveeri kala kuumalt koos hernelisandiga, juurde paku värsket saia-leiba.