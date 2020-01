10 KERGEMAT VEGEROOGA: Vegaanuari puhul taimseid hõrgutisi talje rõõmuks 

Veganuary ehk vegaanuari liikumise taga on Ühendkuningriikides tegutsev samainemine mittetulundusühing, mille eesmärk on tutvustada taimsemat menüüd, anda retsepte ning nippe. Esimest korda korraldati taimne jaanuar aastal 2014. Veganuaryga ühinemine on tasuta, sel pole kohustusi ning inimene saab programmist loobuda millal soovib.