Pühapäevane ahvatlus: Hasselbacki ahjuõunad martsipaniga 

Valmista ahjuõunu nii:

1. Lõika õunad saba juurest alustades pooleks ja eemalda südamikud.

2. Pane õunapoolik, lõikepool all, kahe söögipulga vahele ja viiluta ilma päris läbi lõikamata – pulgad mõlemal pool õuna ei lase noateral lõikelauani jõuda. Tee nii kõigi õuntega ja aseta need siis üksteise kõrvale ahjuvormi.

3. Vala ahjuvormi veidi vett ja küpseta õunu 200kraadises ahjus 20 minutit.

4. Samal ajal vormi martsipanist 3 cm paksune vorstike ja viiluta see õhukeselt.

5. Võta õunad ahjust ja pista igasse õunalõikesse üks martsipaniviil. Puista õunad üle mandlilaastudega ja tõsta veel 5–7 minutiks ahju tagasi küpsema.

6. Õunad on valmis, kui martsipan on sulanud ja mandlilaastud jumekad. Serveeri õunu kuumalt koos jäätisega.



Ahjuõunad valmivad 30 minutiga!



Võid martsipani ka ise teha!

Surista martsipan kokku nii:

1. Võta 150 g peene jahvatusega mandlijahu (või jahvata sama kogus mandlilaaste hästi peeneks) ja mikserda see koos 150 g tuhksuhkruga ühtlaseks.

2. Lisa kannmikserisse 2 tl mandliessentsi ja 1 suur munavalge. Mikserda, kuni saad ühtlase massi, vajadusel lisa veidi mandlijahu.

3. Sõtku martsipan läbi, ja valmis. Õuntest üle jäänud martsipani hoia kilesse mässitult külmkapis.



Selle retsepti järgi saad u 350 g martsipani.