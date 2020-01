10 LIHTSAT AHJUROOGA: nendega saab hakkama ka algaja kodukokk 

Ahjus küpsetatud kanakarri Foto: Jaan Heinmaa

Vürtsika karriroa valmistamisel on harjutud kasutama kookospiima, ent sama edukalt võib tarvitada ka vahukoort. Et rooga oleks eriti hõlpus teha, pane see ahju. Seal podiseb ja valmib karri ise.

Laisa lambapada rosmariini ja tüümianiga Foto: Manona Paris

See on väga lihtne lambapada, mis on paras panna madalal tulel hauduma selleks ajaks, kui lähed perega väljas midagi lõbusat tegema: uisutama, turule või lihtsat niisama uitama. Sobib ka siis, kui vaja mõned tunnid õues tööd teha. Naastes on midagi sooja kohe ootamas. Mina olen seda rooga teinud ka loomalihaga.