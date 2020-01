Ahjuroad: päästavad pliidi ääres passimisest, aga vajavad valmimiseks aega  

Pärast pliidi ääres veedetud jõulupühi ja pilkupüüdva suupistevaagna nikerdamist aastavahetuseks pakub siirast rõõmu võimalus kõik komponendid potti visatata ja siis kogu krempel lihtsalt ahju lükata. Samuti on tänapäeval väga populaarsed ka nn plaadiroad.

„Tavaliselt lisatakse köögiviljad siiski veidi hiljem kui liha,“ tuletab meelde armastatud kokaraamatute autor Tiina Lebane, et alati tuleb alustada sellest koostisainest, mis küpseb kõige kauem ja viimasena lisada see, mis kõige kiiremini valmib. Kui lihatükid eelnevalt pruunistada, küpsevad need kiiremini. Kasutades pruunistatud liha, jääb ka leem magusam ja tumedam. Ka sibul tuleks enne potti panekut klaasjaks kuumutada, aga teha seda mitte koos liha pruunistamisega.