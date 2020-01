EVELIN ILVES: sinu enese elamiseks mõeldud instrumendi keeled hakkavad helisema 

Kuid kuidas leida motivatsiooni aina suurenevas segaduses ja teravnevais vastuoludes? Kui ladvik ägab vähktõvena vohavas enesekesksuses, kuidas leiab üks tavaline kodanik, ilma rahamägede või garanteeritud heaolupakettideta, üha uutel ja uutel hommikutel põhjuse tõusta ja särada? Kõik geniaalne on lihtne: võti võibki just peituda hommikutes. Täpsemalt varaseis koidutundides.

"Kui tõused vara ja oled üksinda, eemal ülestimulatsioonist ja mürast, siis ei killustu su tähelepanu enam tehnoloogia, koosolekute ja muude tegurite tõttu, mis piiravad maksimaalset tõhusust, /-/ja nii saab eesajukoor ehk prefrontaalne korteks - see osa ajust, mis tegeleb ratsionaalse mõtlemise ja pideva muretsemisega - mõne aja puhata. Huvitav info, kas pole?” See on tsitaat legendaarse juhioskuste ja tipptulemuslikkuse eksperdi Robin Sharma raamatust „Kella 5 klubi”, mis mitu kuud mu öökapil oma aega ootas ning mille poolkogemata ühel aastalõpu virrvarrist väsinud hommikul avasin. Ja sinna päris mitmeks tunniks jäingi.

*„Ükskõik, kus te oma elukaarel ka pole, palun ärge laske ebatäiusliku mineviku valul varjutada oma imelise tuleviku sära. Te olete palju võimsamad, kui te praegu arvata oskate. Uhked võidud – ja tõeline õnnistus – need ootavad teid ees. Asute just seal, kus te peate olema, et kasvada, areneda ja jõuda erakordselt tootliku, äärmiselt külluslikku ja uskumatult mõjuka eluni, mille olete oma karmimate katsumustega ära teeninud. Tõde on selline, et kõik probleemid ja raskused, kõik eluteel kohatud kuritahtlikud inimesed ja kõik läbitehtud katsumused osutusid täiuslikuks ettevalmistuseks, et olla see inimene, kes te praegu olete. Te vajasite neid õppetunde, et rakendada neid aardeid, andeid ja võimeid, mis teis nüüd ärkavad. Miski polnud juhus. Midagi ei läinud raisku. Olete just seal, kus peate olema, et hakata elama oma ülimatele soovidele vastavat elu.”

Kas need pole sõnad, mida me kõik kuulda ihkame? Siin nad on, otse targa ja rikkaliku kogemuste pagasiga inimese sulest ja suust, kelle nõuannete najal sajad selle maailma vägevad oma tee tippu sillutanud.

Milles on ta enese edu ja kuldaväärt nõu tuum? Varajases ärkamises. Ta kutsub enda algatatud liikumist „kella 5 klubiks” ja seletab aastaid tööd nõudnud teoses peensusteni lahti, kuidas mõjuvad hommikused koidueelsed tunnid ajule, meelele, kehale ja tervisele tervikuna. Sealt edasi mõtteerksusele, motivatsioonile, efektiivsusele, tootlikkusele, suhetele ja kokkuvõttes aja tajule ehk sellele, kas teil on hinges rahu ja tänulikkus või pigem nagu igavesti rattasse ruttama jäänul, kellest elu üha kiiremini mööda vuhiseb.

Ütlen ausalt, end harjumispärasest sootuks teisele režiimile sättida pole sugugi lihtne. Eriti nii teravalt sesoonses kandis, nagu meie siin pimedate talvede ja valgete suveöödega maal. Aga ma mõtlesin endale selgeks, miks mulle meeldib see hilisõhtune aeg ja miks on siis hea töötada. See on vaikus ja rahu. Vaibuvad nii loodushääled kui linnamüra, tasapisi suikub kõik unne ja rahu on mõneks ajaks maa peal. Ent varahommikul on ju samuti nii! Veelgi enam! Aeglane ärkamine koos loodusega on midagi, mis tõesti päevale, aga eelkõige enda vaimule ja kehale sootuks uue hingamise ning imeliselt erilise häälestuse annab. Tekib tunne, et sinu enese elamiseks mõeldud instrumendi keeled hakkavad helisema.