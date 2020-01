KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Pahad poisid (Tartu): kui nimetate seljankat klassikaliseks, pidage kinni ka kaanonitest 

Pahad poisid oma tsentraalse kohaga Tartu kesklinnas ja pika kestmislooga (7 aastat ON praeguses keskkonnas juba väärikas iga) ei lase sellest puhvetist mööda vaadata nii ehk naa, seega suunan oma pöidlad seekord sinnapoole. Ajendiks on aga nende veebimenüüs nähtud nahhaalselt enesekindel rida „klassikaline seljanka“ ... seda ei lase ma endale kaks korda öelda!

Esimeseks roaks tellitud seljanakake (4.20) jõuab lauda vähem kui kümne minutiga, koos pubiliku minimalistliku vormistusega. Sellesse kiirtoitlustusele lähenevas mudelis on hapukoore sokutamine otse supi sisse ilma küsimata ilmselt paratamatus. Leigevõitu leem lõhnab loiult tomati ja paprika järele, kuid on see-eest tummine ja liharohke.

Plusspoolele jääb see, et kausi sisu ei räägi soovist toota säästusuppi – oh ei, siin loeb kokku nii umbes nelja sorti tumedamat ja heledamat lihakraami. Eriliselt positiivne on aga see „puudus“, et siin ei leidugi viinerit! Jeeeee!

Negatiivne aga see, et ei leidu ka neere. No teate mis, kokapoisid- ja plikad, nii pole ilus. Kui te olete juba nii naglad, et nimetada seda kraami „klassikaliseks“, siis pidage kinni kaanonitest! Nimetaga „meie seljanka“ vms, aga ... võib-olla“pahade poiste“ kontseptsiooniga haakubki selline rõhutatud enesekindel reeglite eiramine?

Kuid olgu, jätan norimise kõrvale ja nendin, et liharohke, sibula ja kurgiga tuunitud supike pole paha. Jah, särtsu jääb vajaka nii happelisuse kui vürtsi mõttes, aga paha pole ta mitte!

Teise käiguna tellitud „Viini šnitsel“ (9.50) on samasugune kontroll-roog. Nö klassikalisi versioone (peab olema vasikalihast) leia üüratult harva, koha- ja käepäraselt mudituid aga väga tihti. Mudimine-muutmine pole halb, oh ei, aga huvitav jälgida alati.