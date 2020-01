Õnneliku uue aasta alguseks: hobuserauakujulised mandliküpsised 

Tegu on klassikaliste Itaalia mandliküpsistega, mis tavaliselt valmistatakse mandlimassi kasutades. Kuna meie lettidelt mandlimassi kahjuks hetkel ei leia, tuleb martsipaniga hakkama saada. Mandlimassi ja martsipani vahe on mandlisisalduses ‒ mandlimassis on keskmiselt 60% mandleid, martsipanis aga ligi 20%, hea õnne korral veidi rohkem.

Valmista küpsiseid nii:

Pudista martsipan käte vahel kaussi, lisa mandlijahu, suhkrur, mandliessents ja sool ning mikserda läbi. Kui martsipan on õhu käes seisnud ning kõvaks läinud, pudista tükid näppude vahel peenemaks, et saaksid ühtlase puru. Lisa ka munavalge ning mikserda veel paar minutit. Mätsi segu käte vahel palliks ‒ tainas on kleepuv, nii et kergem on seda teha märgade kätega.



Võta umbes 1 sl suurune tükk tainast, vormi see vorstiks ning seejärel keera otsad üksteise poole, et saaksid hobuseraua kuju. Veereta küpsist madalasse kaussi valatud mandlilaastudes, surudes (märgade) kätega võimalikult palju mandlilaaste küpsise külge.