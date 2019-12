VEGAN JÕULULAUAS: 10 lihtsat ja maitsvat retsepti taimse toidu sõpradele 

Lillkapsariis ja -steigid kukerpuumarjade ja seemnetega Foto: Jaan Heinmaa

Lillkapsast toitu valmistades on tekkiv puru kaunis tüütu. Kui aga teha seda teadlikult, valmistades nn lillkapsariisi, on tulemuseks väga huvitav ja tõepoolest riisi meenutav roog. Maitselt on see lillkapsalikult kahvatu ja annab sulle võimaluse lisada meelepäraseid ürte, vürtse, pähkleid, seemneid ja marju. Selles retseptis annavad hapukad kukerpuumarjad, seedermänniseemned ja kurkum araabiapärase maitsenüansi.