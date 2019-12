Küpsetised Mõnus start laisale päevale: jõuluvürtsised hommikumuffinid Blogi Jazzinokitchen , täna, 06:49 Jaga: M

Hommikumuffinite nime said need küpsetised selle järgi, kuna sobivad imeliselt just hommikusöögilauale. Kui ka tööpäevahommikul nende tegemiseks aega ei ole, siis nädalavahetuse pikema hommiku jaoks sobivad need ideaalselt.