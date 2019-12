Küpsetised EVELIN ILVESE KOKAKOOL: prantsuse jõuluhalg kastanikreemiga. Mercí, France! Evelin Ilves , täna, 10:36 Jaga: M

Halg ise on kreemiga täidetud rullbiskviit, nii et vabalt võime olla loomingulised: teha sellise rullbiskviidi, mis meeldib ja panna sinna sisse oma lemmikkreemi. Et see asi halu moodi välja näeks, tuleks ta lõpuks mõnusa šokolaadiglasuuriga üle võõbata ja puukooreks viimistleda. Mina tegin ilusa kollase muskaatkõrvitsa ja maamunadega biskviidi, ehtsatest maguskastanitest vahukoorekreemi ja tumedast šokolaadist glasuuri. Kaunistuseks rohelise pistaatsia puru ja sügavkülmast võetud hiiumaised pohlad. Superhea tuli! Mercí, France!