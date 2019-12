VAATA VIDEOT! Õpilaste videokonkursi „Kokkame ise!“ võitis Laupa põhikool ahjuomletiga 

Eesti Peakokkade Ühendus märkis ära ka Parksepa Keskkooli 6. klassi video (õpetaja Karin Peterson), mida saab näha YouTube´is, ja Tallinna Soome Kooli video (õpetaja Tiina Vänt), mis on samuti vaadatav YouTube’is.

„Täname kõiki oma kokkamisvideo teinud lapsi ning tublisid õpetajaid, kes innustasid õpilasi konkursil osalema,“ ütles Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja Kadi Raudsepp . „Toiduvalmistamine on oluline oskus kogu eluks, mis lisaks praktilisele kasule võib pakkuda palju rõõmu ja miks mitte ka eneseteostuse võimalust. Soovime projektiga „Peakokad koolis“ jätkata ka järgmisel aastal, toomaks veelgi rohkem lapsi toiduvalmistamise juurde.“

Pilootprojekti „Peakokad koolis“ eesmärk on tuua lapsed toiduvalmistamise juurde ning elavdada kodundustunde. Peakokad töötasid välja lihtsad retseptid koos õppevideotega ning külastasid 100 kooli, kus 2348 last said peakoka juhendamisel süüa teha. Kuna koolide arv oli piiratud, ent vahva materjal kodundustundideks saadaval, otsustati korraldada 6.–8. klasside õpilastele videokonkurss.