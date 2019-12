EVELIN ILVES: metsiku tarbimise eesmärgil oleme me kõigeks valmis – raiskama toitu ja hävitama loodust

Üldiselt „toodetakse” rohkem prügi nendes riikides, kus elanike tihedus suurim ja loodust kõige vähem järgi jäänud. Ja vastupidi ka – kõige vähem lastakse toitu raisku rohke metsa ja puhta loodusega maades.

Vaadates ja kuulates viimastel aastatel avalikku arutellu tekkinud ideid, nagu vajaks Eesti hiiglaslikku tselluloositehast, mis neelaks kogu aastase raiemahu, või Euroopa suurimat metanoolitehast – megasuurt plahvatusohtlikku mürgitünni, mis ei väärista mitte midagi kohalikku, või taaskord Euroopa või isegi ilma suurimat ja võimsaimat tuuleparki Hiiumaa rannikuvette... siis korreleerub see täpselt pildiga, mis paistab meie prügikastidest.

Metsiku tarbimise eesmärgil oleme me kõigeks valmis – raiskama toitu ja hävitama oma unikaalse looduse. Millegipärast ei jõua avalikku arutellu teadmised selle kohta, mis juhtub, kui metanoolitehases õnnetus peaks juhtuma – kui suur osa Eestimaast siis tegelikult hävingust pääseks, ega ka seda, et mida võimsamad tuulikud ja mida enam neid on, seda ohtlikum on meie kõigi tervisele nende toodetud madalsageduslik heli, mida otseselt kõrvaga ei kuule, ent mis teadusuuringute põhjal on otsene depressiooni põhjustaja. Rändlindude eludest rääkimata.

Need noored, ärksad ja haritud tartlased, kellega koos Tartu suurpoodide prügikastidest auto pagasiruumi täie kenasti söödavaid puu- ja köögivilju ning mõned piimatooted nende ühiskööki tassisime, on tulnud, et Eesti hukutavalt kursilt keerata. Ei aita piketeerimine ja kõnelemine, ainus, mis loeb, on tegu.

Ja seda Tartus teatakse. Poodide töötajad on nende suhtes sõbralikud, sest teavad, et noortest ei jää maha laiali loobitud kilekotiväli, vaid pigem sorteerivad nad tihti ka olemasoleva prügi lihtsalt ära.

See ei innusta kahjuks kauplusi ise oma prügi sortima, sest meie seadused soosivad raiskamist ja kõige odavam on nii poodnikule kui perele ära anda segaolmeprügi. Seega siis terved toolid, kastid, pakendid ja puuviljad kõik läbisegi.