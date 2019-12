NOSTALGILINE TOIT: vanaemade jõulupasteet 

Valmista pasteeti nii:

1. Tükelda liha (ja pekk) ning pruunista pannil. Pane kergelt läbi praetud liha

paksu põhjaga potti.

2. Pruunista pannile jäänud rasvas tükeldatud maks, sektoriteks hakitud sibulad ja 4–5 cm pikkusteks juppideks lõigatud porgandid. Tõsta kõik potti.

3. Lisa potti nii palju vett, et kogu kraam oleks kenasti kaetud. Lisa maitse järgi soola ja pipart ning loorberilehed. Hauta pasteedipõhja madalal tulel umbes kaks tundi, kuni maks on pehme. Kui vahepeal tundub, et vedelikku jääb väheks, lisa juurde keedetud vett.

4. Lase segul veidi jahtuda ja otsi siis välja vana hea hakklihamasin.

5. Aja hakklihamasinast kogu keedetud kraam kaks korda läbi ja kalla siis korraks potti tagasi. Kindlasti lisa sekka ka osa keeduleemest, aga sedavõrd, et mass liiga vedel ei jääks.

6. Puista potti suhkur, mis toob kenasti välja kõik maitsenüansid, ja või, mis teeb pasteedi mõnusalt kreemjaks. Kui on soovi, lisa ka törts konjakit.

7. Kui maitsed paigas, kuumuta pasteet läbi. Siis polegi enam muud, kui jaga

saadud kraam kaussidesse, lase maha jahtuda ja pane külmkappi pühi ootama.



Pasteet valmib 3 tunniga!



Retsepti järgi saad 5–6 väiksemat kaussi pasteeti!



Nipid, et pasteet tuleks hea: