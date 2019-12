Sealiha retseptid JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT 22: kaua küpsenud seakülg sulab suus! Pille Enden , täna, 08:21 Jaga: M

Kaua küpsenud seakülg Foto: Jaan Heinmaa

Kaua küpsenud liha, milles vaheldumisi tai- ja pekikihid, saab nii pehme, et on lausa suussulav. Väga hea variant asendamaks peolaual traditsioonilist seapraadi. Seaküljetükki müüakse turul ka peekoni või ribiliha nime all. Kaste määri lihale, siis kui fooliumi kamara pruunistamiseks avad ( kuid ära pane kamarale, siis kipub see kõrbema) või paku serveerimisel kõrvale.