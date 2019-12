Küpsetised NÄDALA KOOK: suus sulav piparkoogistruudel, seda pole sugugi keeruline teha Tiina Lebane , täna, 10:22 Jaga: M

Piparkoogistruudel Foto: Jaan Heinmaa

Õhukeste krõbedate tainakihtide vahel on rikkalikult suussulavat täidist piparkookidest, õuntest, rummirosinatest ja hapukoorest. Õige struudli teed ikka omavalmistatud tainast ja õnneks on see lihtne! Venita tainas imeõhukeseks – see ei purune, ning enne küpsetamist ja selle ajal võiga pintseldamine muudab selle ahvatlevalt krõbedaks. Parim on struudel küpsetamise päeval.