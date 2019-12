Toiduuudised Kuidas leida jõululauale õige kodumaine vein või siider? Toimetas Silja Paavle , täna, 12:12 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ei ole kahtlust, et kohalikust toorainest jook on alati parim kaaslane kohaliku toidu juurde. Kuidas nende seast leida jõululauale parim, räägib kohalik väikepruulija Tiina Kuuler.Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige, Valgejõe Veinivilla omanik ja veinimeister Tiina Kuuler kinnitab, et puuvilja- või marjavein pole täna enam midagi ebamaist, mis asub kusagil "väljaspool" tavalist veinimaailma. Kuuleri sõnul on veinimeistrite loomingu eesmärgiks ka puuvilja- ja marjaveinide puhul erinevate maitsenüansside ehk kuivuse, happesuse, tanniinsuse, kanguse, mõrkjuse ja magususe omavaheline sobitamine ning tasakaalustamine. “Hea vein pakub maitsjale alati põnevust ja nüansirikkust. Toiduga sobitamisel kehtivad ka kodumaiste veinide puhul kõik tavapärased põhimõtted, mis viinamarjaveinidegi puhul: valige happelisem vein rasvaste toitude juurde, tanniinsem vein pooltoorema lihaga, mõrkjam vein soolase toiduga jne,” loetleb Kuuler kuldreegleid ning jagab täpsemaid soovitusi.&nb