Kolumnid EVELIN ILVES: ajatu jõuluklassika ei maitse ammu enam õigesti... Evelin Ilves , täna, 09:21

Evelin Ilves restoranis Roog. Foto: Tiina Kõrtsini

Klassika on klassika. Ajatu ilu ja tuttavlikud maitse-ning lõhnaelamused. Ent vahel hakkab pärdik õlal piiksuma: see ju pole enam seeee.... Suurtootjate sigalad on nagu koonduslaagrid, kust tulev liha ei maitse ligilähedaseltki nii nagu vanaema notsu oma. Verivorstide sisse enam verd ei panda (erandeid siiski on), hapukapsad pole krõmpsud ja kartulid maitsevad nagu luuviljapuude alla puistatav lubjaliiv. Ja kuidas see kõik välja näeb! Prrrr....