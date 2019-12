Toiduuudised Eriti põnev retsept: lehtkapsa ja fetakreemiga kuuse-quiche Blogi Jazzinokitchen , täna, 09:29 Jaga: M

Näiteks küpseta üks kuusekeste väljanägemist sihtiv lahtine pirukas, peal sügavroheline lehtkapsas, suve lõpus korjatud pohlad ning röstitud metspähklid. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Kuhu see jõulukuu juba kadunud on? Just sai nalja tehtud, et jälle on jõulutuled liiga vara üleval, kui juba saab pea sõrmedel päevi jõuludeni üles lugeda. Nii et on viimane aeg kõigist vahvatest jõulumeisterdamistest-küpsetamistest maksimumi võtta! Et ikka oleks piisavalt tehtud ja saaks järgmise hooajani kenasti vastu pidada.