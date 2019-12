LISTEERIAOHT SINU KODUS: uuding paljastab, et vaid kolmandik küstletutest kasutab toore liha ja köögiviljade jaoks erinevaid lõikelaudu 

Alati kasutab küpsetamata liha- ja kalatoodete jaoks muust toidust eraldi lõikelaudu vaid 32 protsenti vastajatest. Siiski on üldiselt tarbijate teadlikus hügieenist üsna hea, kuid seda tuleks kindlasti tõsta (nt kätepesu ja ristsaastumise vallas), et inimesed oskaksid toidu valmistamisel järgida õigeid võtteid, millega kaitsta enda ning oma lähedaste tervist, selgus värskest toidu märgistamise ja -hügieeni tarbijauuringust.

Muukeelne elanikkond on usinam käsi pesema. Samuti selgus uuringust, et naised on meestega võrreldes hoolsamad käte pesijad.