Teeme teisiti: Peipsi siiruviirulistest toorjuustu-sibulapirukas 

Valmista pirukat nii:

1. Pirukapõhja tegemiseks blenderda toortatrajahu, külm või ja sool liivataoliseks puruks. Lisa külm vesi ja näpi puru sõrmedega ühtlaseks. Suru tainas 11 × 35 cm pirukavormi ja pane täidise valmimise ajaks külmkappi.

2. Koori sibulad ja lõika poolrõngasteks. Prae sibulaid madalal kuumusel võis 20 minutit, kuni need on pehmed, aga mitte pruunistunud. Poole praadimise vahel maitsesta sibulaid soolaga.

3. Sega toasoe toorjuust munadega.

4. Pudista pool juustust pirukapõhjale, laota peale sibulad ja kata toorjuustuseguga. Kõige peale puista ülejäänud juust ja küpseta pirukat pöördõhurežiimil 180kraadises ahjus 30 minutit, kuni see on pealt kergelt kuldne.



Pirukas valmib 1 tunni ja 15 minutiga!