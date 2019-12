Nädala kook NÄDALA KOOK | Tahiini-pohla-brownie`d, tummiselt šokolaadine ja mahlakalt hapukas Tiina Lebane , täna, 10:32 Jaga: M

Tahiini-pohla-brownie`d Foto: Jaan Heinmaa

Brownie-kook on tulnud ja jäänud! Selle õigupoolest lihtsa šokolaadikoogi õnn on see, et väikeste lisandustega saab temast mitmeid eriilmelisi kooke. Nõnda on selles retseptis tummise šokolaadi kaaslasteks hapukad pohlad ja mahe tahiini, mis küpsetamise päeval jääb koogi pinnale õrnalt krõbeda kattena. Kuna kook on niiske, siis järgmisel päeval on krõbedus küll kadunud, kuid kook on endiselt väga maitsev.