VIDEO | Tallinna jõuluturu maitsed: kallivõitu glögi ja jahedalt uhked praed. Õnneks on ka pelmeene! 

Esimese puhul võiks ju aru saada – toidu soetamise ajal oli pannile vist alles tuli alla tehtud ja kapsas ei olnud korralikult läbi kuumutatud.

Tõele au andes teiste müügilettide soe toit siiski ei jätnud külma muljet. Kokki küsitledes selgus, et menukamad road on šaslõkk ja vorstikesed. Siinkohal tuleb märkida, et külma kapsast ei saanud me kokk Semjoni käest, kel oli isuäratavalt pakkuda seapõske, parti ja kolme sorti vorstikesi.

Kallim hõõgvein on aga arvatavasti turuolukorra peegeldus. Kui inimesed on valmis hõõgveini eest välja käima suisa neli eurot, siis ju on see õigustatud hinnatõus. Kui tahta, leiab väiksema alkoholisisaldusega ja lahjemaid jooke ka 3.00–3,50 eest.

Kohe kindlasti on Tallinna jõuluturg hõõgveini ja glögivalikus üks piirkonna esinduslikemaid. Saadaval on väga erinevaid hõõgveinijookide segusid. Enamus neist on siiski korraliku alkosisaldusega. Nii on meie proovitud valge õunaglögi suisa 18 kraadi kange!

Meeldivalt sõbraliku ja lahke müüjatari sõnul on valge mahe hõõgvein menukas kaasmaalaste seas, soomlased ja rootslased eelistavad marjasemat glögi.

Samas oli turul tore pelmeeniputka, kus sai meelepärasel viisil valmistatud palakesi ning neile otsa kallata just neid lisandeid ja kastmeid, mida hing ihaldab. Taskukohane ja maitsev!