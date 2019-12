VIDEO | Helsingi jõuluturu maitsed: piirkonna kalleim glögi - kaheksa eurot, ent miks seda siiski võiks proovida? 

Foto: Tatjana Iljina

Soome jõulutoidud on eestlaste omadega üsna sarnased, ent siiski on erisnevusi. palju sõltub sellest, millised on konkreetse pere juured. Soome on kahe rahva maa. Kui tegi on soomerootslastega, siis on laual rohkelt kala. Kui soomlased, siis hoopis erinevaid juurviljavorme (laatikot), rosolli (sisuliselt rosolje koorekastmeta) ja Karjala praad ehk hautatud lihapada. Sinki otse loomulikult ka, kuigi soomlastel on see kenasti kergelt soolatud ja läbiküpsenud ja seetõttu hallikat karva. Rootslastel aga külm ning roosakas.