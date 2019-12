Magus suutäis: valmista maapähklikreemiga profitroolid 

Eile Tallinna kesklinnas maha sadanud lumi tuli täieliku üllatusena. Eriti kimbatuses tundusid olevat ratturid, kes kurve aegluubis üritasid võtta ning märkasin ka paari kas suverehvide või katkiste piduritega autot, kes seisma jäämiseks vajasid rohkem ruumi kui mina kunagi autokooli talvesõidul põdratesti tehes. Rõõmustasid aga koerad (ühtki sirget käpajäljerada küll teel ei olnud - ikka hüpates jalutati) ja lapsed (Rimi parklas 3-cm lumest memme ehitada? why not.) Ja mina! Hommikupoolikul käisin äärelinnas ning sealne talveidüll krõbevalgeks külmunud muru ning härmas puudega tuletas valusalt meelde, kui palju soojem kesklinna tihedas asustuses on. Jõudsin juba vaikselt plaani teha, et advendilume nägemiseks peaks õigel päeval tiiru kuhugi kaugemale tegema. Aga tali tuli ise ka minu õuele!