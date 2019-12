Lihatoidu retseptid JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT 2.12: tex-mex-plaadipannkook, et ootamatuid päkapikke kostitada Tiina Lebane , täna, 10:18 Jaga: M

Tex-mex-plaadipannkook Foto: Jaan Heinmaa

See on maitsev ühendus tuttavatest maitsetest koos põnevate nüanssidega. Kasutada võid nii tako- kui ka salsakastet, kusjuures mõlemaid on saada mahedamana ja teravamana. Tex-mex nüansi suurendamiseks pigista serveerides pannitäiele laimimahla peale. Suur ja pontsakas plaadipannkook sobib ühtmoodi hästi nii argiroaks kui ka nädalalõpu hõrgutiseks, pealegi jätkub sellest korraga paljudele sööjatele.