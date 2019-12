Fitlapi looja Heikki Mägi julgustab tihemini putru valmistama: tervislike Heleni helvestega saab toeka kõhutäie! 

Heikki armastab putru ning valmistab seda üle päeva hommikuti. „Ma teen kõike mugavalt, nii et eelistan kiirkaerahelbeid. Valmistan selle kiirelt valmis ja panen mikrouuni – täpselt viis minutit ja kolmkümmend sekundit ning puder on valmis. Minul on igal juhul kõht täis kuni kella üheni,“ seletab Heikki. Ta nendib, et võrdlemisi iganenud arvamus on, et pudru keetmine võtab pikalt aega. „Mõeldakse, et aga minu vanaema keetis ju kunagi igal hommikul pikalt pliidi ääres putru. Tänapäeval käib asi palju kiiremini – lihtsalt ja mugavalt,“ teatab Heikki.

Foto: Erki Parnaku

Ta ise fännab Heleni kaerahelbeid, millest mitmetel on ka sinine Fitlapi soovitusmärgis. Mis puutub inimeste hirmu, et puder võib teha paksuks, siis ei ole sel alust – liiga palju kapsast süües võib ka ju paksuks minna! „Mulle meeldib Heleni kaerahelveste maitse, aga peale selle on tore, kuidas sealsed inimesed oma tööd teevad – milline hingestatus! Nad teevad kõike uhkusega!“ kiidab Heikki. Tema hinnangul on tähtis ka Heleni toodete kodumaisus. Kõik Heleni teraviljad kasvatatakse Eestis, näiteks kaerahelbepõllud asuvad Tartu külje all.

Foto: Erki Parnaku

Teravilja söömine on tervisele kasulik, sest nendes on rohkelt kasulikke aineid! Heleni helvestes on palju energiat andvaid süsivesikuid ning taimedes leiduvaid asendamatuid kiudaineid (mis tagavad korras seedimise). Lisaks leidub beetaglükaane, mis aitavad kolesteroolitaset kontrolli all hoida; vaske ja kaaliumit, mis toetavad närvikava ja immuunsüsteemi; rauda ja magneesiumit, mis aitavad vältida väsimust; kaltsiumit, mangaani ja fosforit, mis hoiavad hambad ja luud tervena, ning B1-, B2-, B3- ja B5-vitamiini, mis teevad nii, et oleksid kaua kaunis ning terve.

Foto: Erki Parnaku

Heleni toodete valikus on nii täiskaerahelbeid kui ka kiirkaerahelbeid. Heikki tõdeb, et tihti arvatakse, et viimased on vähem tervislikumad. „Aga vaadeldes kiudaineid, siis neid on sisuliselt sama palju!“ teatab asjatundja. Nii kasutabki tema igapäevaselt oma pudru valmistamisel Heleni kiirkaerahelbeid.