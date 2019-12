Toiduuudised KÖÖGIAABITS | Mis imeasjad on äädikakartulid? Retsept Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

See on maitsev ja põnev lisand, mis sobib hästi liharoogade kõrvale, aga miks mitte ka iseseisva roana koos hapukoore-sibulasalatiga. Talveajal võid kartuleid serveerida ahjuprae kõrvale, suvel aga paku värskelt grillitud liha juurde.Äädikas sobib kartulitega imehästi kokku ja see kooslus on paljudes maades väga armastatud. Keetmisel aitab äädikas tekitada kartulitele kesta, mis hilisemal praadimisel paremini pruunistub ja on mõnusalt krõbe.Äädikakartulid on kõige maitsvamad äsja valmistatuna. Samas on need ka jahtunult maitserohked ja sobivad ka külmaks lisandiks. Nii võid järelejäänud äädikakartuleid kasutada järgmisel päeval näiteks kartulisalati valmistamiseks!