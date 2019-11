10 KODUST GLÖGI JA HÕÕGVEINI: valmista ise kuum ja kosutav talvine jook, just nii magus nagu ise tahad 

Glögi või hõõgvein on maitseküllane kuum jook, millist ühel või teisel moel juuakse kogu Euroopas. Glögi valmistamiseks pole olemas üht ja kindlat retsepti. Üks tahab heledat, teine tumedat kuuma jooki ning maitseainete lisamiselgi võib üpris vabalt ringi käia. Kuid kust on tulnud selline komme kuumutada ja maitsestada veini ?

Alpimaades juuakse külmadel aastaaegadel glühweini ehk hõõgveini, inglased naudivad aga mulled wine’i ja mulled punchi. Põhjamaades juuakse glögi või hõõgveini ja kõigi nende jookide ühine nimetaja on see, et nad on kuumad ja vürtsikad.