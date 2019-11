KUIDAS LAPS SALATIT PANNA SÖÖMA? Koolikokkade viis kavalat nippi 

Lastele meeldib kõike ise teha, ka toitu. Väiksematele lastele lõika salati koostisosad erinevatele taldrikutele ja säti ka kastmed eraldi. Ulata lapsele taldrik ja luba tal endale meelepärane kõhutäis kokku panna. Nii tunnevad mudilased, et neile on antud piisavalt vabadust värske kraami söömiseks ja võivad nii enda kui lapsevanema üllatuseks kõikidelt taldrikutelt midagi isiklikule söögialusele tõsta. Vanemad lapsed võiksid aga kõik salati pesemisest ja lõikamisest kuni maitsete sobitamiseni ise teha.

Isegi, kui laps ei ole suur salatisõber, annab seda muuta maitsva kastmega. Asju ei tohiks keeruliseks ajada – mesi, põnev maitseäädikas, vahtrasiirup, oliivõli või tilgake värsket mahla on levinumad koostisosad kastmetes. Leidke lapsele meelepärane ning salatisöömine võibki alata! Mõistagi tuleks ka siin lasta just lapsel otsustada, et salat tõeliselt meeldima saaks hakata.

Parim viis julgustada valivat last midagi uut sööma on serveerida see mõne juba tuttava ja meeldiva maitsega. Kui laps jumaldab üht kindlat köögivilja, siis lisa see alati salatitesse. Või kui tema lemmikuks on pasta-, riisi- või kartuliroad, siis serveeri need alati peotäie rohelise või meelepärastest köögiviljadest valmistatud salatiga.