EVELIN ILVES: korralik ja suur elumuutus, mis mõjutab absoluutselt iga päeva!  

Aga sisevalgusega, õieti valgustusega, on meil Eestis kesised lood. Suurem osa majutusasutusi pole iial kohanud kedagi, kes näiteks voodis enne uinumist natuke lugeda tahaks või hommikul enne ”lahingusse” sööstu pisut silmadele ja suule värvi juurde annaksid. See valguslahenduste ebafunktsionaalsus ajab lihtsalt nutma: pealtnäha on nagu investeeritud ja mõni lamp näeb lausa kena välja ka, aga enamasti asub ta vales kohas. Seal, kus valgust vaja oleks, näiteks lugemiseks tervise mõttes, pole seda üldse olemas.

Ma ei ütle praegu, mis tüüpi valgustiga oli tegu, sest pole veel valmis teadusuuringutele põhinevat seletust nende tervisemõjudele andma. Aga ükskord teen seda kindlasti. Praeguse jutu mõte on see, et lõpuks võtsin end kokku – pärast ülikoolis valgustatuse teema läbimist – ja läksin uuesti sügavalt ohates lambipoodi.

Ei läinud poolt päevagi, kui pakkisin autosse kaks Rootsis toodetud lihtsat magamistoa põrandalampi, kus küljes eraldi kergelt hajuva suundvalgusega valgusallikas lugemiseks. Olukord muutus hetkega – mõlemad lapsega istume nüüd isegi mitu tundi õhtuti ideaalses lugemisnurgas ja see on tõeline kingitud kvaliteetaeg meile mõlemale.

Tänutunne täidab südant igal õhtul, kui lambi süütan ja öökapi hunnikust selleks õhtuks kõige maitsvaima pala välja valin. Lapsel hakkas aga isegi esmapilgul tüütu kohustuslik lugemisklots kordades kiiremini edenema. Täiesti korralik ja suur elumuutus, mis mõjutab absoluutselt iga päeva! Meeleolust rääkimata!

See kõik meenutas mulle aega, kui maailmas enamlevinud õnneindekseid uurisin, soovides aru saada, kas ja kuidas rahvaste õnne on võimalik mõõta ja mida seal üleüldse mõõdetakse. Sain teada, et mõõdetakse üsna erinevaid asju, aga enamasti juhtub ka kõige erinevate indeksitega see kummastav paradoks, et esikümnesse mahub alati nii maailma rikkamaid kui ka kõige vaesemaid ja mahajäänumaid riike.

Kuidas see küll nii saab olla? Millest see inimlik õnn siis sõltub? Mis võiks ühendada taanlast pisikese vaese India ookeani saarekese elanikuga, kui nende igapäevaelu mõttes elavad nad nagu eri planeetidel. Kuni üks teadlane oli selle teema ette võtnud ja kõik indeksid läbi analüüsinud. Mis siis oli ühist neil kõige vaesematel maailma tipprikastega eeldusel, et nad mõlemad peavad end väga õnnelikeks? Oskus või ka võime tunda rõõmu pisiasjadest. Neid endale päriselt teadvustades ja tänulik olles. Nii lihtne see ongi. Sain sellest taas uuesti aru. Aituma, õnnelambike!