TESTI, KAS IKKA OSKAD SÜÜA TEHA? 12 kokandustrikki ja retsepti, mida igaüks võiks ära õppida 

Jah, ka makarone saab kihva keerata neid üle keetes. Hea pasta on poolkõva. Seda tuleb keeta küllaldases vees, mis võiks olla parajalt soolane (Nagu Vahemeri, ütlevad Itaalia kokad). Soola ei tasu pastakeeduvees peljata, see annab neile maitse.

Keeda spagette koos lehtpeediga vastavalt pakendil toodud keemisõpetusele. Üldiselt on italianodel kuldne reegel: perfektse al dente pasta jaoks keeda seda alati 1 minut vähem, kui on pakendil kirjas.

Ürdipestopasta Foto: Sandra Urvak

Muidugi, see on imelihtne - keerad oma lemmik-kastme purgil kaakne pealt ja soojendad üles ning ongi roog olemas! Ent ise oma lemmikkastme tegemine on üks paganama rahuldustpakkuv kogemus ja lisaks saad välja lihvida kõik need konarlused, mis sulle poekraamis ei meeldi. Näiteks pika säilivusaja, mille annavad ebasoovitavad säilitusained. Kodukastmes oled sajaportsendiliselt kindel, mis seal sees on. Põhikastmete tegemise oskus muudab su köögi valitsejaks, sul saab olema iga roa jaoks sobiv kaste.