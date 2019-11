VIDEO: HEAD UUT VEINIAASTAT! Beaujolais Nouveau toob algavasse talve suve maitset  

Nõrgema koorega ja madalama tanniini sisaldusega gamay viinamarjadest valmistatud ja seetõttu kergema iseloomuga vein juhatab sisse ka jõuluhooaja. Seda tarbitakse veidi jahutatuna maitsekamate juustute ja külmade lihalõikude ning -vormide kõrvale. Ning ka lihtsalt niisama, vestluse ärgitamiseks.

Taolisi kokkusaamisi värske veini müüki ilmumise puhul on peetud Prantsusmaal ja sealt edasi üle maailma alates 1985. aastast. See aga kõigest ametlike pidustuste algusaeg, tegelikkuses ulatub uue veini tähistamise idee 19. sajandisse ja eriti populaarseks muutus see juba möödunud sajandi 60ndatel aastatel.

Beaujolais on pärit Lyoni lähistelt, samanimelise provintsi veiniistandustest, mis puutub otsapidi kokku Burgundiaga. Ametlikult ongi tegemist Burgundia piirkonnaga, ent veini mõistes on suur erinevus sees, kuna Beaujolais´i piirkond on läheduse tõttu Rhône´ga märksa pehmema kliimaga ja seetõttu on veinil hoopis teine maik.

Beaujolais pole ilmtingimata alati noor vein, teda on võimalik soetada ka aastakäiguveinina.

Eric Bultel, Prantsuse saatkonna koostöö- ja kultuurinõunik lausus, et Beaujolais pole Prantsusmaal mitte ainult vein, vaid ka piirkond ja inimesed, elustiil. “See on ka osa Lyonist, mis on kuulus toidu poolest. Tänavu mais tuleb Bocuse d'Or Tallinnasse ja see on osa meie made vahelistest sõprusest, sest Bocuse d'Or on pärit Lyoni lähedalt. Niisiis, te näete see on vein ka sõprusest ja koosolemise rõõmust.”

Suursaadik Éric Lamouroux lausus oma peol esitatud kõnes, et prantslaste jaoks on jaoks on Beaujolais Nouveau tähistamine kaugelt märgilisem kui olümpiamängud, jalgpalli maailmameistrivõistlused ja Eurovisiooni lauluvõistlus ühtekokku. „Eelnimetatud sündmused toovad kahtlemata kokku hiilgavad sportlased ning lauljad erinevatelt aladelt ja žanritest, kuid jätavad täielikult tähelepanuta ühe valdkonna, mida me siin kohe tähistama asume, ning äärmiselt olulised oskused, ilma milleta tänane pidu kohe kuidagi ei õnnestuks,“ kinnitas suursaadik.