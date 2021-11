Toiduvideod ARHIIVIVIDEO | HEAD UUT VEINIAASTAT! Tänavune Beaujolais Nouveau on eriliselt võitlustliku mekiga Manona Paris, video Tatjana Iljina , täna 11:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Foto: Tatjana Iljina

Igas novembris on kuupäev, mil frankofiilidel üle maailma on kombeks kokku tulla ning tunda elust lihtsalt rõõmu. Sest valmis on saanud selle suve vein, noor äkiline ja toores Beaujolais Nouveau, mille maitse meenutab just mööduva aasta päikeselisemaid hetki.