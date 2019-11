Õunaäädikas 

Õuna- ehk siidriäädikas sisaldab rohkesti keha jaoks vajalikke aineid: kaaliumit, kaltsiumit, magneesiumit, fosforit, kloori, rauda jne. Selle häid omadusi võiks üles lugema jäädagi: peletab külmetushaigused, stimuleerib ainevahetust, puhastab organismi, aitab ravida kurguhaigusi, vähendab liigesevalu jne. Lisaks peetakse õunaäädikat akne ravijaks. Populaarne on valmistada õunaäädikast koos mee ja veega tervisejooki. Äädika ostmisel jälgi aga kindlasti, et tegemist oleks naturaalse õunaäädikaga.

Toiduvalmistamisel kasutatakse õunaäädikat nagu teisigi äädikaid – peamiselt salatikastmetes, marinaadides ja toiduainete säilitamiseks.

Täna jagame üht väärt kastmeretsepti, kus õunaäädikal on oluline roll. See kaste sobib hästi värskete salatite maitsestamiseks. Pea meeles, et maitses pead tundma nii hapukust, magusust, soolasust kui ka vürtsikust. Seega timmi maitsed just enda maitsemeelte järgi lõplikult paika.