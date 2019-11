Toiduuudised Omatehtud maitsvast muretainast saab veel maitsvama koogi Retseptid ja fotod: Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

Muretainas on paljude küpsetiste oluline alustala. Kuigi seda müüakse ka poes valmiskujul, on tulemus kõige parem ikka omatehtud tainaga. Nii saad jälgida, et tainas sisaldaks ehedat võid, muna ning soovitud koguses suhkrut.