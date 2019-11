Toiduuudised KUI ON MUST: toidufestival selgitab parimad tumedad road Toidutare , täna, 11:00 Jaga: M

Mustad takod Foto: Pressimaterjal

Sel laupäeval esmakordselt toimuva Black Food Festivali raames valitakse välja parimad mustad toidud ja joogid. Võistlustulle asuvad näiteks mustad tacod, jäätised, burgerid, käsitööõlled ja palju muud tumedat. “Väga paljud kokad ja toitlustajad pakuvad festivalil spetsiaalselt selleks päevaks loodud sööke ja jooke ning nende pingutuste tunnustamiseks anname parimatest parimatele ka auhinnad,” selgitab Karin Lillemaa festivali korraldusmeeskonnast. “Loodame, et nii mõnedki lemmikuks osutunud maitsenaudingud leiavad edaspidi oma koha ka söögikohtade põhimenüüdes.” Žüriid hindavad võistlusele esitatud toitude ja jookide puhul testitavate toodete välimust, maitset ning saadavat toidu- või joogielamust. Parimateks tunnistatud toidud ja joogid pälvivad ametliku Black Food Festivali embleemi, mida võitjad saavad soovi korral hiljem oma ettevõtmistes kasutada ja kajastada. Eesti must toit on juba maailmas endale varemgi nime teinud – Musta Küüslaugu poolt valmistatav küüslauguviin