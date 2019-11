EVELIN ILVES | Kombinatsioon Ita Everist, Mick Jaggerist ja Kunksmoorist. Algupärane ja maitsev 

- Kõigepealt sibul: võtame tavalise valge sibula – mitte punase, rohelise ega kollase. Tavalise! Ja hakime ta peeneks. Hakime! - mitte ei riivi ega aja läbi mõne muu masina, nii et kogu võrratu mahl välja voolab. Ja ärge pange /..../ küüslauku, see pole see toit!

Edasi hakime noaga hästi peeneks ehtsa lehtkoriandri (cilantro ehk hiina petersell). Jaa, inimesed jagunevad tõesti pooleks: ühed jumaldavad ja teised vihkavad koriandrit. Aga te ei jäta seda guacamolesse panemata. Ärge kutsuge neid külla, kes seda ei talu! Ja muidugi on kõige tähtsam avokaado. Puhastage ja hõõruge ta ehtsas kiviuhmris pudruks. Ei pane blendrisse – kust te selle beebitoitude armastuse olete võtnud?! Autentsel toidul on ometi struktuur! Ja eredad maitsed avalduvad just kiviuhmris hõõrumisel. Masinad tapavad selle. Olgu, kui teil pole uhmrit, „hakkige” siis avokaado lihtsalt kahvli või lusikaga. Hakitud nahata tomatid sisse, lusikaga segamini ja jääbki veel kaunistus. Nii lihtne see ongi. Päris ehe maitse...