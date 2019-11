Jõuluhõngu: küpseta apelsini-šokolaadimuffinid 

Kuigi paljud tsitrused on meil hooajast hoolimata lettidel olemas, siis apelsinid on oma vaieldamatult parimas vormis minu meelest just novembrist kevade alguseni. Eks tänapäeval on aastaringselt poest kõige saamine juba inimõigus ning ei ole võimalik, et me jaanuaris tomatit ega juunis õunu ei saaks osta. Dialoogi -"palun üks caipirinha", -"vabandust, hetkel pole laimihooaeg" ilmselgelt meie maailmas ei tekiks. Aga maitse ei peta. Kui laimil ja laimil ma vahet ei tee, siis apelsinil ja apelsinil küll. Just praegu on parim aeg neid sügavoranžide vitamiinipomme menüüsse lisada.

Talv ja jõuluaeg seostuvad paljudele pigem mandariinide kui apelsinidega, kuid minu südame on just need suuremad kaunitarid võitnud. Ja see ei ole isegi sellega seotud, et ma mandariinidele allergiline olen. Üks veider värk muidu selle allergiaga jah. Kõik ülejäänud tsitrused, sidrunitest greipide ning sweetie'dest pomeloteni on okeid, aga mandariinid-klementiinid on minu organism endale vaenlaseks võtnud. Ja mitte, et sellest piisaks, et ma iga aasta ühest põhiliselt jõuluvärskest ilma jään, kuidagi on juhtunud, et iga aastaga on allergia järjest hullemakstüütumaks läinud - eelmisel talvel piisas sellest, et keegi mu kõrval mandariini kooris & sõi, kui mul juba allergianähud tulid. Pff... Ei saa öelda, et ma seda just väga ootaks, et kohe-kohe on kõik kontorid-poed-vastuvõtulauad mandariinivaagnate all lookas.



Õnneks on aga apelsinidega mul kõik muy bien ning kavatsen neid peale värskelt nautimise igati ka küpsetistes ära kasutada. Näiteks muffinites. Kaaslaseks apelsinidega imeliselt kokku sobiv tume šokolaad ning nisu asemel tatar ja mandlid.