KA PANN OLGU VEGAN? Taimetoitlased vaevad kohtuasja valguses – kas ka söögiriistad olgu lihast puutumata? 

Osa veganeid leiab ka, et võttes aluseks, et kui mistahes toidu valmistamiseks ja serveerimiseks kasutatavaid nõusid on põhjalikult puhastatud, ei häiri neid asjaolu, et neil võis olla kokkupuude lihaga.

Taimse Teisipäeva liikumise üks eestvedajaid, vabatahtlik Margot Arula nõustub sellega. Veganina propageerib ta koos teistega mõtteviisi, et inimesed võiks vähemalt ühel päeval nädalas lubada endale maitsemeele avardamiseks ainult taimseid roogi. Juba see oleks kasulik ka enese ja planeedi tervisele, sest vegan-toitumist on nimetatud üle maailma üheks jätkusuutlikumaks viisiks toituda.

"Mina ise ei pea kuigivõrd oluliseks, et nõud oleksid tavatoidu omadest erinevad, sest praktiline mõju sellel on lihtsalt nii väike," sõnas Arula. "Kui muidu 100% taimset toitu praetakse näiteks samal (pestud) pannil, mida on kasutatud ka liha jaoks, siis ei loomade heaolu, tervise ega keskkonna aspektist näe ma selles tegelikult probleemi."

"Minu jaoks on tähtis, et võimalikult palju inimesi sööksid võimalikult palju taimset toitu, hoolimata sellest, kas nad on selles "perfektsed"," lisas Arula.