HEAD RAHVUSVAHELIST MEESTEPÄEVA! 10 rooga, mida millegipärast peetakse eriti maskuliinseteks 

Mitu liha vürtsikas kastmes Foto: Jaan Heinmaa

Selles ühepotiroas on koos searibid, kanatiivad ja -koivad ning vürtsikad toorvorstid, lisaks sibulat ja küüslauku. Kõik see haudub vürtsikas kastmes ja suhteliselt madalal kuumusel maitserohkeks liharoaks, millest jätkub paljudele. Kui ribid enne ahjupanekut läbi keedad, siis valmib kogu lihakraam korraga. Lihasööjad on rahul!

Lamba vindaloo Foto: Jaan Heinmaa

Nagu India kokad ütlevad, on India toit just nii vürtsikas, kui ise soovid. Vindaloo on üpriski vürtsikas indiapärane lihapada, mida võib valmistada ka sea- ja kanalihast, ent kõige traditsioonilisem vindaloo valmistatakse siiski tugeva maitsega lambalihast, mille puhul on vürtsid ja vürtsikus olemuslikult vajalikud. Marinaadi jaoks võid kasutada nii terveid kui ka juba purustatud vürtse, mida on soovitav enne maitsestamiseks kasutamist kuumal pannil kuumutada – nii pääsevad nende looduslikud õlid paremini välja. Kui kasutad terveid vürtse, siis tambi need pärast kuumutamist uhmris puruks.