Küpsetised PÄEVARETSEPT | Tagurpidi tacopirukas Pille Enden , täna, 15:39 Jaga: M

Tagurpidi tacopirukas Foto: Jaan Heinmaa

Mehhiko traditsioonilise roa tako, mis tavaliselt valmistatakse krõbedast takotaskust või pehmest tortiljast, olemus on selles pirukas täiesti olemas, see on vaid saanud teistsuguse kuju. Pehme maisijahust põhjaga ja mahlaka hakklihakattega pirukas on valmis küpsetatud tagurpidi.