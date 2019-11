Linnuliha retseptid RAJU REEDE RETSEPT! kana ja köögiviljad kookoskastmes Tiina Lebane , täna, 08:03 Jaga: M

Kana ja köögiviljad kookoskastmes Foto: Jaan Heinmaa

Kiirelt küpsev broilerifilee on argiõhtul ilmselt paljude lemmik, kuid rasvata filee võib kergelt kuivaks praadida-küpsetada. Pehmeks ja mahlaseks haudub see võrratus kreemjas kookoskastmes, mille maitse on inspireeritud Aasia köögi maitsetest. Mõistagi on ingver ja tšilli siin need koostisained, millega saad kastme maitset kas mahedamaks või särtsakamaks timmida.