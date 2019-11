Küpsetised NÄDALA KOOK | Õrna kardemonimekiga õuna-martsipanikook Pille Enden , täna, 13:36 Jaga: M

Õrna kardemonimekiga õuna-martsipanikook Foto: Jaan Heinmaa

Hapukatest eestimaistest õuntest saab parima õunakoogi ja just sellises lihtsas koogis saavad nad särada. Kademoni on tunda õrnalt, aga martsipanimaitse on on üsna tugev. Üks õige maiasmokk paneb peale veel suureportsu peene nimega vaniljemaitselist magusat vahukoort.