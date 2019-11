Toiduuudised GALERII Kuhu minna sööma? Selgusid Eesti parimad restoranid Kersti Eero , täna, 10:41 Jaga: M

GALERII

PARIM PERERESTORAN: Georg Ots spa restoran Saaremaal. Ka 2017. aastal ootas perega välja minnes parim söögikoht Kuressaares. Foto: GO spa

„Täna on fookuses inimesed, kes teistele toiduelamuse pakkumise nimel iga päev pingutavad, nii et nahk märg,“ ütles president Kersti Kaljulaid eile õhtul gastronoomiakonkusri Silvespoon auhinnagalal ja tuletas meelde, et kindlasti ei ole toit vaid hulk loetud kaloreid, et jõuaks toimetada.