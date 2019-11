10 PÕNEVAT PASTAKASTET: muuda oma õhtune odav makaroniroog kuninglikuks elamuseks 

Pasta alla Puttanesca Rain Käärsti moodi Foto: Parim maitse

Klassikaline itaalia kaste, millel veidi riivatu nimi, sest tõlkes tähendab see lõbunaise kastet. Tegelikult on viidatud robustsetele ja tugevatele maitsetele, mis hästi kokku sobivad.

Blond puttanesca Foto: Jaan Heinmaa

Puttanesca on itaaliapärane pastaroog kõige õhematest spagettidest koos kapparite, anšooviste ja loomulikult tomatitega – seega värvilt punane. Selles retseptis on punased viljad asendatud hoopis värske rukola ja spinatiga ning roog saanud juurde vahva nimelisa. Mõlemal juhul maitsekas, tervislik ja kiirelt valmiv pereroog: pasta keemise ajal valmib ka rukola-anšoovisekaste ja kui lõpuks kõik kokku segad, siis näed, et aega on kulunud napilt pool tundi!