Toit kaheks päevaks: keedetud riisist üht- ja teistpidi 

Kõige maitsvama riisi saad nii:

1. Loputa riisi jooksva vee all sõelal ja vala külma veega täidetud suurde kaussi.

2. Sega riisi vee sees käega, et eralduks tärklis, ja lase riisil veel 10 minutit seista.

3. Nõruta riisi sõelal ja keeda pakil näidatud juhiste järgi.

4. Pool valminud riisist pane kõrvale homseks söögiteoks.



Valmista ürdivõiga maitsestatud kana nii:

1. Samal ajal kui riis vees seisab ja keeb, lõika kanafileed lapiti pooleks, nii et

saad neli õhemat fileed. Maitsesta kanatükke mõlemalt poolt soola ja pipraga.

2. Pruunista kana kuumas õlis mõlemalt poolt.

3. Lisa pannile või, purustatud küüslauk ja ürdid ning umbes minuti pärast vein.

4. Kasta kana pannile tekkinud kastmega ja lase umbes 5 minutit küpseda, et fileed ka keskelt valmis saaksid. Serveeri liha kuuma riisi ja kurgisalatiga.