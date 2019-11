McDonald’s vihastas Portugalis kliendid välja „Sundae, bloody Sundae“ reklaamiga 

Sundae on häälduselt sarnane sõnale sunday, mis tähendab pühapäeva. Bloody on inglise keeles verine. Nimelt ei meeldinud osadele klientidele sugugi, et kiirtoidukett viitab Halloweeni puhul aastal 1972 aset leidnud veresaunale, mida tuntakse nimetuse all verine pühapäev. Mäletatavasti hukkus siis Briti armee kuulide läbi Põhja-Iiri linnas Londonderrys kokku 14 inimest.