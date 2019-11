Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 11.-17. november: vürtsikad toidud annavad elule maitset ja sooja Jane Maastik , täna, 22:08 Jaga: M

Vürtsikas pajaroog Foto: PantherMedia/Scanpix

Vürtsikad toidud on asendamatud, kui väljas on külm ja pime. Peale selle, et vürtsid annavad toidule maitset ja soojendavad, on need kasulikud ka tervisele. Selle nädala menüü sobibki hästi kõigile neile, kes vürtsikast toidust lugu peavad.