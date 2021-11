10 KOOKI PAPALE! Lihtsad ja hõrgud maiused kõikidele isakujudele 

Karta ei pea, et need koogid oleks liiga keerukad. meie valikus on neid igale tasemele. Olemas on ka küpsetamist mittevajav kook, kui juhtumisi ahju ei peaks käepärast olema.

Klikka retseptil: Hesseni õunaveinitort

Lääne-Saksamaal Hessenis on õunavein rahvusjook, mida sügisel õunasaagi ajal valmistatakse lugematuid liitreid ja tarbitakse mitte üksnes külma või sooja joogina, vaid ka toiduvalmistamisel. Õunaveinitort on on siin tõeliselt luksuslikuks ja maitsvaks näiteks. Vanillikreemipulbrit ostes pane tähele, et see kindlasti küpsetamist kestaks.

Klikka retseptil: Tüüringi kook

Tüüringi kook Foto: Jaan Heinmaa